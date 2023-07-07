Sezen Aksu'nun yalısına zorla girmeye çalışan hayranı sınır dışı edildi

Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısına Azerbaycan uyruklu bir hayranı zorla girmeye çalıştı. Kadının kapıya dayandığı ve güvenlik görevlilerine zorluk çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Lale Arif M. hakkında işlem başlatıldı ve sınır dışı edildi.