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Sezen Aksu'nun yalısına zorla girmeye çalışan hayranı sınır dışı edildi

Magazin Haberleri

Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısına Azerbaycan uyruklu bir hayranı zorla girmeye çalıştı. Kadının kapıya dayandığı ve güvenlik görevlilerine zorluk çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Lale Arif M. hakkında işlem başlatıldı ve sınır dışı edildi.

SEZEN Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısına Lale Arif M. (47) isimli Azerbaycan uyruklu hayranı zorla girmeye çalıştı. Lale Arif M'nin olaydan sonra sınırdışı edildiği öğrenilirken, kadının kapıya dayandığı ve görevlilire zorluk çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

Sezen Aksu Azerbaycan Kanlıca Magazin Haberler

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