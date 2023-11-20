Şeyma Subaşı ve İzzet Antebi'nin öpüşme iddiasına jet yalanlama

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile boşanan Şeyma Subaşı, Tuvana Türkay'ın eski sevgilisi İzzet Antebi ile ilişkisi olduğu iddialarını yalanladı. İkili, bir mekanda öpüşürken görüntülendiği iddiaları üzerine Antebi, haberin gerçek dışı olduğunu belirterek hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanan sosyal Şeyma Subaşı, ilişkileriyle konuşulmaya devam ediyor.

Subaşı, bomba aşk iddiası ile gündeme geldi.

Son evliliğinde psikolojik şiddet gördüğüne dair iddialarla dikkat çeken Subaşı, iddialara göre bir mekanda yakalandı.

Tuvana'nın eskisi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, iddiaya göre Tuvana Türkay'la ilişkisini bitiren İzzet Antebi ile yakalandı.

İstanbul'daki bir mekanda Şeyma Subaşı ve İzzet Antebi gece boyunca birlikte eğlendi. İkili, bir ara ise aşka gelerek öpüştü.

Magazin basınına bomba gibi düşen iddianın ardından sessizliğini bozan Antebi, "Bahsi geçen insanla yan yana bile gelmedim" diyerek isyan etti.

"HİÇBİR DOĞRULUK PAYI YOK, HUKUKİ OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

Tuvana Türkay ile ayrılan Antebi'nin bir eğlence mekanında Şeyma Subaşı ile yakınlaştığı ikilinin uzun süre eğlenecek öpüştüğü ileri sürüldü.

Magazin basınına bomba gibi düşen iddianın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan İzzet Antebi, iddiayı kesin bir dille yalanlayarak "Hakkımda bugün çıkan haber tüm detayları ile gerçek dışıdır.

Bahsi geçen kişi ile yan yana bile gelmedim hatta orada olduğundan dahi haberim yoktu. Hiçbir doğruluk payı olmayan bu haber hakkında pek tabii ki hukuki olarak ne gerekiyorsa yapılacaktır.

Bu kadar gerçekten uzak bir haberi ile insanları meşgul etmek, hayatlarını etkilemek bu kadar kolay olmamalı" dedi.