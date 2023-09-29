Şeyma Subaşı Mısırlı eşiyle boşandı

Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile olan evliliğini bugün Beykoz Adliyesindeki duruşmada sonlandırdı.

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evlenen Şeyma Subaşı bugün Beykoz Adliyesindeki duruşmada boşandı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'da evlenmişti. Evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. 5 aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesinde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi.