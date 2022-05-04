Seyhan Soylu... 'HAREM KURMAK İSTİYORUM!'

Seyhan Soylu, yıllardır kimse tarafından bilinmeyen kimlikteki ismini de açıkladı.

YOKLUK GÖRMEDİM, SAMATYA'NIN EN GÜZEL MÜSTAKİL EVLERİ BENDE

Ailesinde hep göçmenlerin olduğunu söyleyen Soylu, "2 ablam var, çocukluğum da hiç travmatik değil.

İstanbul Samatya doğumluyum. Orası bir kültür mahallesidir.

Samatyalı olmaktan çok gurur duyarım. Ayda 1-2 kez muhakkak Samatya'ya giderim.

Kapalıçarşı'da çıraklık yaptığım ustalarımla da görüşmeye devam ediyorum.

Geldiğim hiçbir noktayı unutmadım. Babam büyükelçi, annem öğretmendi.

Memur ailesi olduğumuz için yokluk görmedik. Samatya'daki en güzel müstakil evleri bende" dedi.

AİLEMİN KOYDUĞU İSİM SEYHAN, KİMLİKTEKİ İSMİM KEZBAN

Çift cinsiyetli olarak doğduğunu ve ilerleyen yaşlarda kadın olmayı tercih ettiğini anlatan Seyhan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Gerçek adım Seyhan ama cinsel kimliğimi değiştirdikten sonra adımı Kezban olarak değiştirdim.

Kezban adı saflığı sembolize ediyor. Kimlik ismim Kezban ama ben Seyhan Soylu'yu kullanıyorum.

"Çarpıcı açıklamalarda bulunan Seyhan Soylu, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Çocukluğun nasıl geçti?", "Ailen için hermafrodit bir evlat sahibi olman zor muydu?", "Neden Filiz Akın'a benzemek için ameliyat oldun?", "Harem kursaydın kimleri alırdın?", "13 yaşında hormon tedavisi almak sana ağır gelmedi mi?" ve "Bedenin ve kalbinin kadın, zihnin de erkek olduğu doğru mu?" sorularını yanıtladı.

Seyhan Soylu, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TAHRİK EDİYOR BENİ"

Soylu yaptığı açıklamada; Kıvanç Tatluğ ile birlikte olmaktansa Cübbeli Ahmet Hoca ile olmayı tercih ederim.

Çok zeki bir adam. Zekası tahrik ediyor beni. İnanılmaz seksi buluyorum onu.

Evli olmasa ve evlenme teklif etse kabul ederim.

Allah mesut etsin. Ben üçüncü, dördüncü eşi olamam...

Allah çocuklarıyla birlikte hidayetini muhafaza etsin." sözleriyle gündeme oturdu.

"ORAL YAPTIRMAK İSTEYEN BEKÇİYİ VURDUM"

İlk suçunu da itiraf eden Soylu, 16 yaşında arkadaşlarıyla bir eğlence çıkışında bankta yatan bir bekçinin tacizine uğradığını ve sonrasında onu silahıyla ayağından vurduğunu söyledi.

Soylu açıklamasında; 'Hep beraber Taksim'de bankta yattık.

O gün de bekçi geldi, biz bankta uyurken yaz günüydü, baktım fermuarını açmış, oral seks yaptırmak istemişti.

Bende onun silahını alarak onu vurmuştum.' dedi

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