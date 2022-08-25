Seyhan Soylu'dan Harika Avcı' ya Büyük Jest…. 20 BİN DOLAR VE KİRA ÖDEMEYECEĞİ EV VERECEK

Genel Yayın Yönetmenliğini Savaş Kalafat' ın üstlendiği Al Sana Haber programında defalarca eski dostu Harika Avcı' ya seslenmiş ancak yanıt bulamamıştı. Geçtiğimiz hafta canlı yayından bir kez daha seslenen Seyhan Soylu "Harikacığım adım adım sana geliyorum. Ben Harika Avcı' yı dimdik, başarılı, eski günlerdeki gibi görmek isterim. Seni bulana 10 Bin Dolar ödül veriyordum. Ama Harika Avcı, biz onu bulana kadar programımıza konuk olursa, 10 Bin Dolar hediye veriyorum. Onu hazırlamak için ilk hediyem 10 Bin Dolar" demişti.

Bugün Seyhan Soylu sözlerinin gerçek olduğunu anlatmak için canlı yayına elinde 20 Bin Dolar ile çıkarak Harika Avcı' ya vereceği ödülün miktarını arttırdı. Seyhan Soylu " Harika Avcı' nın hayatıyla ilgili yepyeni bir adım atılmasını istiyorum. Harika Avcı eğer benim programıma konuk olursa ona 20 Bin Dolar veriyorum, arttırıyorum. Yani 360 Bin TL. Harika' ya ilk avansım bu. Bazı arkadaşlar bu parayı neden verdiğimi merak ediyor. Benim anılarımda güzel bir yeri var. Yeni bir hayat için vesile olmak istiyorum. Harika Avcı yeni bir hayata merhaba desin, 20 Bin Dolar ve ayrıca hayatı boyunca yaşayabileceği çok lüks bir yerde ev vereceğim ona. Kira derdi hiç olmayacak" dedi.