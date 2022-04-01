Sevgilisinin Kimliği Belli Oldu

Snob Magazin'in özel haberine göre; Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 'Miss Turkey Universe 2018' unvanına sahip olan Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Kanal D'de ekrana gelen Magazin D Yaz'ın eski sunucusu Tara de Vries, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Geçtiğimiz gece bir davete yeni sevgilisi ile katılan Tara de Vries, sevgilisinin ismini vermekten kaçındı.

Snob Magazin'in edindiği bilgiye göre; Tara de Vries'in yeni sevgilisinin genç işletmeci Alli Elevi olduğu öğrenildi.

TARA DE VRİES KİMDİR?

Tara de Vries 6 Ekim 1998 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi. Annesi 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'dır.

2018 Miss Turkey Güzellik yarışmasında 2.lik derecesini kazanarak Tayland'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Liseyi Hollanda'da tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde 1 sene okudu. Devamında ilgi duyduğu alana yönelerek, eğitimine Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde devam eden Tara de Vries, Türk/Hollanda çifte vatandaşıdır.

Süeda Çil'den kamera önü ve drama eğitimi alan Tara de Vries, Dialog Anlatım İletişimde Oyunculuk ve Diksiyon Eğitim Programı'nı tamamladı. Selim Bayraktar ile oyunculuk eğitimi özel dersleri aldı.

Tara de Vries aynı zamanda binicilik, çim hokeyi, kayak, okçuluk, dalış sporlarıyla ilgilenmektedir.