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Settar Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor

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Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması sonrası tedavisi Ataşehir'deki Acıbadem Hastanesi'nde devam ediyor. Tanrıöğen'in yeniden ameliyat edilmesi gerektiği belirtildi.

Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisine 26 Ocak Cuma gününden beri Ataşehir'deki Acıbadem Hastanesi'nde devam ediliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2 kez ameliyat edilen oyuncunun bu hafta taburcu olması bekleniyordu. Ancak baş ağrıları artan Tanrıöğen'in yapılan kontrollerde yeniden ameliyat edilmesine karar verildi.

"BENSİZ DEVAM EDİN"

Ünlü oyuncunun bugün yeniden ameliyat edildiği ve tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Tanrıöğen'in hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ndeki ekibine haber yollayarak "Bensiz devam edin" dediği belirtildi.

Usta oyuncunun fenomen olan karakteri Abdullah Ünal"ı bu nedenle Ahmet Mümtaz Taylan canlandırmaya başlamıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Settar Tanrıöğen Ataşehir Magazin Sağlık Güncel Haberler

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