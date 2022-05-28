Sessizliğini Bozdu! Bomba Melek Mosso İtirafı! Gerçek Ortaya Çıktı - Haberler

Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 3 Haziran'da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri 'İslami hassasiyetler' gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

Mosso bu iptal kararı sonrası Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak.

Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, VERMEYECEĞİZ… Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Gül Festivali'nde Melek Mosso yerine sahne alacak ismin Seda Sayan olduğu açıklandı. Sayan da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda konser ayrıntılarını paylaştı.

"PARMAK İŞARETİNDEN DOLAYI TEPKİ GÖSTERMİŞLER"

Sosyal medyada eleştirilerin odağı haline gelen Seda Sayan, 2.Sayfa'ya konuştu. Sayan, "Isparta Belediyesi'nin Melek Mosso'ya parmak işaretinden dolayı tepki göstediğini öğrendim. Melek Mosso'nun sanatı veya kadınlığıyla ilgili bir durum yok. O parmak işaretini videodan izledim, inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmamasını dilerim" dedi.

MELEK MOSSO NEDEN ORTA PARMAK İŞARETİ YAPTI?

Genç şarkıcı Melek Mosso, 2019 yılında verdiği bir konserde bacaklarını göstererek kadınların özgür olduklarını ve kimseye ihtiyacının olmadığını söyleyerek orta parmak hareketi yapmıştı.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi 'Davarcı'dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve 'gittikçe hızlanarak' anlamına gelen 'Mosso' kelimesinden geliyor.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş vapur hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri verdi. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını yakaladı. 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldı. 2018 yılında Youtube kanalında Yıldız Tilbe'ye ait 'Vursalar Ölemem' şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.

SEDA SAYAN'IN ÖZEL HAYATI

Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi.

Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı.

Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikahla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi. 2014 yılında Ankaralı Turgut'a hakaret nedeniyle 5 yıl denetimli serbestlik ve 6 bin lira adli para cezası aldı.

Seda Sayan, 24 Nisan 2022'de yedinci evliliğini müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı.

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