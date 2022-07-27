Sertab Erener... KOVİD OLDUĞUNU DUYURDU! - Haberler

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Sertab Erener... KOVİD OLDUĞUNU DUYURDU!

Sertab Erener... KOVİD OLDUĞUNU DUYURDU!

Şarkıcı Sertab Erener, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

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Şarkıcı Sertab Erener'in COVID-19 testi pozitif çıktı. Instagram hesabından haberi duyuran Erener, konserinin de ertelendiğini açıkladı.

Sertab Erener'in açıklamasında "27 Temmuz Çarşamba Harbiye Açıkhava'da gerçekleşecek Sertab Erener konseri, sanatçının COVID pozitif olması sebebiyle 18 Ekim 2022 tarihine ertelenmiştir.

Bilet alan seyircilerin biletleri yeni tarih için geçerli olacaktır" ifadeleri yer aldı.

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