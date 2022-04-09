Seren Serengil - Bircan Bali - Arto... TEDBİRE İTİRAZ ETMİŞLERDİ, KARAR ÇIKTI!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, sahne şovları ve iddialı kostümleriyle gündem olan popçu Gülşen'i, 'Lolipop' adlı şarkısı için verdiği pozlar nedeniyle eleştirdi.

Üç ismin kişisel hırs ve husumetle haber verme sınırını aşarak kendisine hakarette bulunduğunu iddia eden 45 yaşındaki Gülşen, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, korunma talebinde bulundu.

"PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULUYORLAR"

Dilekçede, "Davalılar, ülkenin halihazırda hiçbir problemi yokmuş gibi gerçek dışı beyan ve iddialarla, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde Gülşen'i gündemin birinci sırasına çıkarmaya çalışmaktadır.

Davalılar, programın reytingini arttırmak uğruna gerçeğe aykırı bir şekilde Gülşen'in toplum önündeki itibarını sarsmaya ve kişilik haklarına saldırıda bulunmaktadır.

Gülşen'i hedef göstererek alenen hakaretlerde bulunan ve psikolojik şiddet uygulayan davalıların bu eylemine son vermesi için mahkemenizden tedbir kararı verilmesini istiyoruz" denildi.

Tedbir talebini değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Gülşen'i haklı buldu.

Mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun bir ay süreyle şarkıcıya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.

KARARA UYMAZLARSA 'ZORLAMA HAPSİ' UYGULANACAK!

Mahkeme, davalılar Bali, Arto ve Serengil'in tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar 'zorlama hapsi' uygulanacağını da kararında açıkladı.

SUNUCULARIN İTİRAZINA MAHMEKEDEN RED

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; üç sunucu kararla ilgili itiraz dilekçesi verdi.

Ancak mahkeme, önceden verilen tedbir kararının yasanın amacına uygun olduğu gerekçesiyle itirazı reddetti.