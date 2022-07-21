Serdar Ortaç Yeni Bir Aşkın Kapılarını Açtı! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serdar Ortaç Yeni Bir Aşkın Kapılarını Açtı!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Serdar Ortaç Yeni Bir Aşkın Kapılarını Açtı!

Popile isimli kişiye özel video platformunda sevenleri için video çeken ve görüntülü görüşme yapan Serdar Ortaç, 2 gencin sevgili olmasına vesile oldu.

Bir senedir açılamadığı platonik aşkına sürpriz olarak Serdar Ortaç'tan görüntülü görüşme alan genç, sevdiği kadın görüşmeye katılmadan Serdar Ortaç'a 1 senedir aşık olduğunu ve açılamadığını anlattı. Genç kadının görüntülü görüşmeye katılmasıyla başarılı sanatçı duruma el koydu. Gençlere aşkın güzelliğinden söz edip sevgiyi bulunca kaçırmamaları gerektiğini söyleyen Serdar Ortaç, görüntülü görüşme sırasında gençleri sevgili olmaya ikna etti. Ortaç, "Aşktan yana her ne kadar yüzüm gülmese de başkalarına vesile olabiliyor muşum demek" diyerek gülümsedi.

Snob Magazin / Magazin

Serdar Ortaç Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title