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Serdar Ortaç TikTok Yayınında CHP'lilere ve Tarkan'a Küfür Etti

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Şarkıcı Serdar Ortaç, TikTok yayınında CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfürler yağdırdı. Kendisine mesaj yazan kullanıcılara sinirlenen Ortaç, 'Hepiniz CHP'lisiniz i...ler' diyerek küfür etti. Tarkan'a ağır küfür eden Ortaç, Tarkan'ın Serdar Ortaç'a dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Şarkıcı Serdar Ortaç, TikTok yayınında CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfürler yağdırdı.

Kendisine mesaj yazan kullanıcılara sinirlenen Ortaç, "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyerek küfür etti.

TARKAN'A AĞIR KÜFÜR

Ortaç, bir kullanıcının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olmasından bahsetmesi üzerine "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek yine küfür etti.

Tarkan'ın Serdar Ortaç'a dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Serdar Ortaç Tarkan Ünlüler Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

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