Serdar Örnek, Cansever ile Düet Yaptı - Haberler

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Serdar Örnek, Cansever ile Düet Yaptı

Snob Magazin - Magazin
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Serdar Örnek, Cansever ile Düet Yaptı

Mardinli Yarim adlı şarkısıyla adını duyuran Serdar Örnek, Severken Ayrılık Olmaz adlı yeni tekli çalışmasında Cansever ile düet yaptı.

Özdemir Müzik imzalı Severken Ayrılık Olmaz adlı tekli çalışmasında Cansever ile düet yapan Serdar Örnek'in klibi dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Sözleri Mehmet Şerif Kayran'a, bestesi ve aranjmanı Hüseyin Arapoğlu'na ait olan, Erkan Nas'ın yönettiği klibi YouTube'da 2 günde 60 bin kişi izledi. Serdar Örnek, daha önce Mardinli Yarim şarkısıyla adını duyurmuştu.

Serdar Örnek, Cansever ile Düet Yaptı

Snob Magazin / Magazin

Cansever, Müzik, Magazin, Haberler

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