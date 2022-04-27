Seray Sever... DUYGULARINI PAYLAŞIYOR!

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuş, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" demişti.

Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü sunucu, 19 Nisan'da Altunizade'de özel bir hastanede sezaryen doğum yaptı ve ilk kez anne olma mutluluğu yaşadı.

'34'ÜNCÜ HAFTADA DOĞDULAR'

Heyecanla beklediği ikizlerini kucağına alan ve hastane süreci devam eden Seray Sever, kendisinin ve ikiz bebeklerinin sağlık durumu hakkında şöyle konuştu: Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum ve doğum koçum beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz devam ediyor, toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34'üncü haftada doğdular. Bebişlerin ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz.

'ONLAR ALLAH'IN MUCİZELERİ'

Heyecan içerisinde olduğunu belirten Sever, "Sofia yanıma gelmeden önce hazırlık yapmaya başladım. Onun için pembe gecelik giydim ve süslendim. Bugün ilk defa altını değiştirdim" ifadelerini kullandı.

Son olarak 'Doya Doya Moda' adlı programda jüri üyeliği yapan başarılı sunucu, "Şu süreçte anladım ki cennet gerçekten annenin ayaklarının altında. Onlar Allah'ın mucizeleri" dedi.

FOTOĞRAFLAR 40 GÜN SONRA

Öte yandan Seray Sever, bebeklerinin fotoğrafını 40 gün geçmeden yayınlamak istemediğini de sözlerine ekledi.

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