Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serap Zincir'in Yeni Teklisi 'Tutma Kendini' Yayında!

Magazin Haberleri

Serap Zincir'in Yeni Teklisi 'Tutma Kendini' Yayında!

Pop müziğin genç ve başarılı temsilcilerinden Serap Zincir, söz ve müziği kendisine ait "Tutma Kendini" isimli altıncı çalışmasını tüm dijital platformlardan dinleyicilerle buluşturdu.

Yeni şarkısının klip çekimleri için İstanbul'da kamera karşısına geçen Serap Zincir, 15 kişilik bir ekiple 24 saatte çekimleri tamamladı. Zincir,"Sonbahar esintisi yaratmak istediğim şarkım şimdi yayında. Umarım dinleyen ve izleyen herkes beğenir" dedi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

İstanbul Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title