Serap Paköz - İbrahim Tatlıses... 'ŞİDDET' POLEMİĞİ BÜYÜYOR!

Türkücü İbrahim Tatlıses, rol aldığı dizi ve filmlerle küçük yaşta şöhreti yakalayan oyuncu Beren Gökyıldız'ın kebaba çok düşkün olduğunu belirtip, kilo vermesi yönünde uyarıda bulunduğu için tepkilerin odağında yer alıyor. Sunucu Serap Paköz'ün "Tatlıses bu ülkede şiddetin ağababasıdır" şeklinde ağır sözlerle hedef aldığı Tatlıses'ten ilk açıklama geldi.

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde gündüz kuşağı dizisi 'Yeşil Vadi'nin Kızı'nda 'Melissa' karakterine hayat veren Beren Gökyıldız ile ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"KİLO VERİNCE YANAKLARININ ŞİŞİ İNECEK"

Ünlü türkücü, başrol oyuncusu Gökyıldız'a 5-6 kilo vermesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.

Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah. Abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum.

"BAHSİ GEÇEN KEBAPÇI"

Beren Gökyıldız ise yıllar önce çekilen fotoğraf ile Tatlıses'e cevap vermişti. Dört yaşında Tatlıses ile karşılaştığı kebapçıdan bir kare yayınlayan çocuk oyuncu, "Bahsi geçen kebapçı" mesajını yazmıştı.

"ŞİDDET YANLISI OLMAK BİR KARAKTER SORUNUDUR"

İbrahim Tatlıses'in 13 yaşındaki oyuncuya yönelik eleştirisi tepki toplamıştı. 71 yaşındaki sanatçıyı hedef alan isimlerden biri de sunucu Serap Paköz olmuştu.

Tatlıses'e yönelik sert ifadeler kullanan Serap Paköz, "Şiddete meyilli insanların eli dursa ağzı durmaz. İbrahim Tatlıses bu ülkede şiddetin ağababasıdır.

Fiziki şiddet uygulayamayacak hale gelince psikolojik şiddete başvuruyor. Şaşırdık mı? Ben hiç şaşırmadım. Şiddet yanlısı olmak bir karakter sorunudur ve kişi kendini bundan alıkoyamaz.

Hala 'İmparator' diye baş tacı yapanlar da en az onun kadar kışkırtıcıdır" açıklamasını yapmıştı.

"İÇİNİZDEN GELEN ÇİRKİNLİKLERİ YAZDINIZ"

'İmparator' lakaplı İbo, Serap Paköz'ün çok konuşulan sözlerine cevap verdi: Allah aşkına bu yazıda ne var? Aramak istersen çok şey var. Ben içimden geçen güzellikleri yazdım, sizler de içinizden gelen çirkinlikleri yazdınız. Bu kadar basitsiniz!