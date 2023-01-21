Serap Acar… 10 YIL SONRA MÜZİK DÜNYASINA DÖNÜYOR

Müzik dünyasında sesi ve güzelliğiyle bir dönem adından sıkça söz ettiren Serap Acar, aldığı oyunculuk eğitiminden sonra dizi oyunculuğunda karar kılmıştı. Başta "Yasak Elma" olmak üzere bir çok dizide rol alan ve performansıyla beğenilen Serap Acar, ilk göz ağrısı müzik sektörüne dönüş yapmaya karar verdi. Güzel yorumcu'nun bu kararı almasında sokak hayvanlarının etkili olduğunu açıkladı.

GELİRİNİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULLANACAK

Hayvanseverliğiyle bilinen güzel yorumcu Serap Acar "sessiz dostlarımızın sesi olacağım. On yıl sonra yapacağım albümün tüm gelirini sokak hayvanlarının koşullarının iyileştirilmesi için bağışlayacağım" ifadesini kullandı.

Albüm hazırlıklarını titizlikle sürdüren Acar, sokak hayvanları için dernek kurulması faaliyetlerine de öncülük edeceğini dile getirdi.