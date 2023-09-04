Selma Oruç ve Faruk Karataş Moda Ödülleri'nde Meslek Onur Ödülü Kazandı

Moda dünyasının usta isimleri Selma Oruç ve Faruk Karataş, Mavi İnci ve Altın Nar Ödülleri'nde meslek onur ödülü kazandı. Selma Oruç ve Faruk Karataş'ın ödülleri, Türk modasına yaptıkları katkıları tescilledi.

Moda dünyasının iki usta ismi, Selma Oruç ve Faruk Karataş, 30 yıllık başarılarını ödülle taçlandırdı. Selma Oruç ve Faruk Karataş, Mavi İnci ve Altın Nar Ödülleri'nde meslek onur ödülü kazandı.

Selma Oruç, 1993 yılından beri kadın modasına yön veren bir moda tasarımcısıdır. Kendisi sektörün alaylısı olmakla birlikte, kızı Aslı Şener'i modaya eğitimli bir nefer olarak yetiştiriyor. Faruk Karataş ise, 1992 yılından beri erkek modasına yön veren bir terzi ve aynı zamanda moda tasarımcısıdır.

Uzun yıllar Faruk Saraç başta olmak üzere pek çok duayen modacının tasarımlarını diken Karataş, artık kendi tasarımlarına kendi imzasını atıyor.

İki tasarımcı da, bu yıla ikişer ödülle damga vurdu. Oruç ve Karataş Mavi İnci ve Altın Nar Ödülleri'nde meslek onur ödüllerini kucaklayan isimler oldu.

Selma Oruç ödülünü almaya tasarımlarını diktiği kızı Aslı Şener ile çıktı ve ödül konuşmasında, "30 yıldır modaya olan tutkumu ve aşkımı her zaman sürdüreceğim" dedi. Faruk Karataş ise, "Bu ödül, bana ve ekibime verilen bir onur" ifadelerini kullandı.

Selma Oruç, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Moda benim için bir tutku, bir aşk. 30 yıldır bu tutkuyla çalışıyorum ve her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu ödül, benim için büyük bir gurur. Bu ödülü, bana destek olan herkese armağan ediyorum" dedi.

Faruk Karataş ise, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Yıllarca dikişlerimin üzerinde başka isimlerin imzası vardı. Artık sektörde kendi markamla varım. Bu ödül, bana ve ekibime verilen bir onur. Biz, bu ödülü hak ettiğimize inanıyoruz. Çünkü 30 yıldır, erkek modasına yeni bir soluk getirmeye çalışıyoruz. Bu ödül, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.

Selma Oruç ve Faruk Karataş'ın ödülleri, moda dünyasında büyük bir takdirle karşılandı. İki tasarımcının, Türk modasına yaptığı katkıların, bu ödülle tescillendiği ifade edildi.