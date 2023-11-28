Selena Gomez'in İmaj Değişimi Gündem Yarattı

Oyunculuk kariyerine odaklanan Selena Gomez'in yaptığı son paylaşım, yüzündeki değişimle konuşulmasına neden oldu.

Bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Selena Gomez, yeni bir şarkıyla müzik piyasasına dönmesiyle hayranlarını şaşırtmıştı.

Instagram'da en fazla takipçiye sahip kadın ünlü olan Gomez, şarkıları kadar paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Gomez değişti

İmajını değiştiren Gomez, son yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncunun yüzündeki değişimiyle konuşuldu. Saç rengi ve makyajındaki değişimle şarkıcıyı beğenenler kadar beğenmeyenler de vardı.

"Resmen 10 yaş yaşlanmış"

Gomez'e "Resmen 10 yaş yaşlanmış", "Oynama kendinle, "Yazık tanıyamadım" yorumları geldi.