Selen Görgüzel... AŞKA KAPILARINI AÇTI!

Yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu eşi Selen Görgüzel geçtiğimiz aylarda 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı.

2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in arasının öpüşme sahnesinden sonra açıldığı iddia edilse de ikili bu söylentileri yalanlamıştı.

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE YENİ ARACIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Selen Görgüzel, dün akşam Kuruçeşme'de bir mekanda sahne aldı.

Konsere 1 milyon lira değerindeki aracıyla gelen Görgüzel, sahnede iddialı kıyafet tercih ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Kıyafet seçerken ciddi bir emek harcıyorum.

Taşıyabileceğim kıyafetler giydiğim sürece sorun olacağını düşünmüyorum.

Lütfen beni Gülşen ile kıyaslamayın. Gülşen'in kıyafet seçimleri cesur bulunmadan önce de ben böyle kıyafetler giyiyordum.

Tarzım bu" açıklamasını yaptı.

"ARABA ALDIM, KREDİSİNİ ÖDÜYORUM"

Hamdi Alkan, boşandığı Selen Görgüzel'e 2005 Model Peugeot 206 bırakmıştı.

Bu konuya da değinen Görgüzel, "Bu arabanın o arabayla ilgisi yok.

O araç prosedür gereği bana gelmişti. Bu arabayı kendim aldım, kredisini ödüyorum" dedi.

"AŞKSIZ YAPAMAM"

Aşka kapılarının açık olduğunu belirten Selen Görgüzel, "Aşka kapalı değilim.

Ben aşksız yapamam. Doğru zamanda ve doğru yerde karşıma çıkacak birisine aşık olurum diye umuyorum" şeklinde konuştu.

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