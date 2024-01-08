Selda Bağcan'ın konser kıyafeti sosyal medyada tartışma yarattı
Selda Bağcan'ın 28 Ocak'ta vereceği konser için prova yaparken tercih ettiği kıyafet, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazıları sanatçının özgün tarzını beğenirken, bazıları ise şaşkınlıklarını dile getirdi. Selda Bağcan ise konser provası sırasında başörtüsü takmasının sebebini açıkladı.
28 Ocak'ta vereceği konser için prova yapan Selda Bağcan'ın tercih ettiği kıyafet sosyal medyada çok konuşuldu.
Kimileri sanatçının özgün tarzını yansıtması nedeniyle kıyafetini beğenirken, kimileri de şaşırdıklarını dile getirdi.
"NE VAR BU KADAR ŞAŞIRACAK"
Twitter'da (yeni adıyla X) gündem olduğunu öğrenen Selda Bağcan ise "Konser provası sırasında saçlarım bigudi ile sarılı olduğu için başörtüsü takmıştım. Ne var bu kadar şaşıracak" ifadesini kullandı.