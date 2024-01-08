Selda Bağcan'ın konser kıyafeti sosyal medyada tartışma yarattı

28 Ocak'ta vereceği konser için prova yapan Selda Bağcan'ın tercih ettiği kıyafet sosyal medyada çok konuşuldu.

Kimileri sanatçının özgün tarzını yansıtması nedeniyle kıyafetini beğenirken, kimileri de şaşırdıklarını dile getirdi.

"NE VAR BU KADAR ŞAŞIRACAK"

Twitter'da (yeni adıyla X) gündem olduğunu öğrenen Selda Bağcan ise "Konser provası sırasında saçlarım bigudi ile sarılı olduğu için başörtüsü takmıştım. Ne var bu kadar şaşıracak" ifadesini kullandı.