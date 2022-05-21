Selçuk Tepeli Hakkında Bomba İddia! - Haberler

FOX TV Ana Haber Merkezi ve ekran başındaki izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı. Selçuk Tepeli, dün akşam tarım arazilerinin yok edilmesiyle ilgili bir haberi anons etmeden önce Atatürk'ün, "Köylü, milletin efendisidir" cümlelerini dile getirdi.

KÖY HALKININ SORUNLARINI DİLE GETİRDİ

Ardından Haber'>haber kayıt bandı devreye girip yayınlandıktan sonra yok edilen tarım arazilerine ve çaresiz kalan köy halkına üzülüp, başka habere geçilmesi gerektiğini söyledi. Uzun zamandır bu konuya dikkat çeken Selçuk Tepeli, yayının bitirilmesini isteyip sinirlendi.

BARDAĞI FIRLATTI!

Tepeli, "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı... Geç abi öbür habere geç, gözünü seveyim ya, geç, geç!" ifadelerini kullandıktan sonra masanın üzerindeki bardağı sert şekilde kameraya doğru fırlattı.

Yaşanan şok edici olayın ardından AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci'den çarpıcı bir iddia geldi.

Birinci, "Adam kovulmuş. Gidin sahip çıkın" diyerek FOX TV yönetiminin Selçuk Tepeli'yi görevden aldığını iddia etti.

İŞTE MÜCAHİT BİRİNCİ'NİN O TWEETLERİ

Bu iddia sonrası FOX TV yönetimi ve Selçuk Tepeli cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974 doğumlu olduğu bilinen Selçuk Tepeli, şu an 48 yaşında. Selçuk Tepeli'nin İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Selçuk Tepeli, Fransa'da Avrupa Birliği ve yazılı basın yönetimi üstüne yüksek lisans yaptı. Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni olan Selçuk Tepeli; İngilizce, Fransızca ve İspanyolca biliyor.

Selçuk Tepeli daha önce Aktüel Dergisi, Newsweek Dergisi yayın yönetmenliği ve Habertürk yayın danışmanlığı, Habertürk Gazetesi haftasonu ekleri yayın yönetmenliği görevlerini yürüttü. Habertürk TV'de Ceyda Karan ile Eksen isimli programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevini bırakmasının ardından Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevini de sürdürdü. Selçuk Tepeli, 2020 yılının ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti. Selçuk Tepeli, Eylül 2020'den bu yana FOX TV Ana Haber bültenini sunuyor.

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