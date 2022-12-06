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Sedyeden Düşürüldüğünü Yıllar Sonra Öğrendi

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Sedyeden Düşürüldüğünü Yıllar Sonra Öğrendi

Mehmet Ali Erbil, üç yıl önce hastaneye kaldırıldığı sırada bir arkadaşı tarafından sedyeden düşürüldüğünü ve bunu yıllar sonra öğrenince çok üzüldüğünü söyledi.

Belarus'taki H Grup'un Türk müşterileri için Günay Restoran'da düzenlediği gecede Alişan ve Şevval Sam sahne aldı. Gecenin sunucusu Mehmet Ali Erbil, hastalığı süresince kendinden saklanan gerçekleri öğrenince yaşadıklarını anlattı.

'BENİ NE KADAR SEVİYOR' DEMİŞTİM

Adını açıklamadığı arkadaşı tarafından sedyeden düşürülen Erbil "Hastanede 3 ay boyunca koltuklarda uyuyup yanımda kalan kişinin hem beni sedyeden düşürdüğünü hem de evinden kovulduğu için yanımda kaldığını öğrendim. Ben de 'Beni ne kadar çok seviyor, en vefalı dostum' diye düşünmüştüm. Meğer ev sahibi evden kovduğu için hastanede kalıyormuş" diyerek yaşadığı trajik anları hatırladı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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