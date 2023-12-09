Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile 'ayrılık' iddiasına yanıt verdi

Yaprak Dökümü' dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Kıvanç Kasabalı, 2005 yılında meslektaşı Sedef Avcı ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Can adını verdikleri bir oğlu oldu. Sedef Avcı, önceki gün bir davette objektiflere yansıdı. Şu sıralar yeni senaryolar okuyarak projeleri değerlendirdiğini anlatan oyuncu, 'Yeni işler okuyorum, henüz net olarak aklıma yatan bir iş yok. Oynamadığım farklı rolleri canlandırmayı ben de isterim' şeklinde konuştu. Teknoloji ile arasının gerektiği kadar iyi olduğunu ve özel hayatını sosyal medyadan pek paylaşmayı sevmediği de sözlerine ekleyen Sedef Avcı şöyle devam etti: 'Mecburen iyi teknoloji ile aram, güncel kalabilmek ve hayata ayak uydurabilmek için iyi tutuyorum. Sosyal medyayı da kullanıyorum tabii ki ama çok abartmadan çünkü bazen yorucu olabiliyor. Kendi özelimi çok deşifre etmeden normal şekilde kullanıyorum. Özelim özelde kalıyor paylaşmak istediklerimi paylaşıyorum.' Sedef Avcı, Türkiye'nin pek çok noktasını gezerek TRT için belgesel çeken eşi Kıvanç Kasabalı'nın evden uzakta olduğu için sürekli haklarında çıkan 'ayrılık' haberlerine 'Kıvanç'ın çekimleri devam ediyor. Alıştık artık, bir şekilde idare ediyoruz. Yok öyle bir şey, neden olsun? O da ben de işimi yapıyorum. Çocuğumuzla beraberiz. İş şehir dışında da olabilir. Bir sorunumuz yok' sözleriyle açıklık getirdi.

Yaprak Dökümü' dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Kıvanç Kasabalı, 2005 yılında meslektaşı Sedef Avcı ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Can adını verdikleri bir oğlu oldu.

"FARKLI ROLLERİ CANLANDIRMAYI İSTERİM"

Sedef Avcı, önceki gün bir davette objektiflere yansıdı. Şu sıralar yeni senaryolar okuyarak projeleri değerlendirdiğini anlatan oyuncu, "Yeni işler okuyorum, henüz net olarak aklıma yatan bir iş yok. Oynamadığım farklı rolleri canlandırmayı ben de isterim" şeklinde konuştu.

"KENDİ ÖZELİMİ DEŞİFRE ETMEM"

Teknoloji ile arasının gerektiği kadar iyi olduğunu ve özel hayatını sosyal medyadan pek paylaşmayı sevmediği de sözlerine ekleyen Sedef Avcı şöyle devam etti: "Mecburen iyi teknoloji ile aram, güncel kalabilmek ve hayata ayak uydurabilmek için iyi tutuyorum.

Sosyal medyayı da kullanıyorum tabii ki ama çok abartmadan çünkü bazen yorucu olabiliyor. Kendi özelimi çok deşifre etmeden normal şekilde kullanıyorum. Özelim özelde kalıyor paylaşmak istediklerimi paylaşıyorum."

"BİR SORUNUMUZ YOK"

Sedef Avcı, Türkiye'nin pek çok noktasını gezerek TRT için belgesel çeken eşi Kıvanç Kasabalı'nın evden uzakta olduğu için sürekli haklarında çıkan 'ayrılık' haberlerine "Kıvanç'ın çekimleri devam ediyor.

Alıştık artık, bir şekilde idare ediyoruz. Yok öyle bir şey, neden olsun? O da ben de işimi yapıyorum. Çocuğumuzla beraberiz. İş şehir dışında da olabilir. Bir sorunumuz yok" sözleriyle açıklık getirdi.