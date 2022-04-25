Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evlendi! - Haberler

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evlendi!

Snob Magazin - Magazin
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evlendi!

Seda Sayan ve Çağlar Ökten bu akşam Swiss Otel The Bosphourus 'da Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu'nun gerçekleştirdiği nikah ile evlendiler.

Çift Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor.

Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Jovir Events'in organize ettiği nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan çift sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesiyle buluşacaklar.

Snob Magazin / Magazin

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