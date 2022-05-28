Seda Sayan - Seyhan Soylu... ''MUAYYEN GÜN'' ATIŞMASI! - Haberler

Moon Life Dergisinin Yılın En İyileri ödül töreninde Fatih Ürek, Hande Yener' in sahnesi sonrasında sabahların ve sahnelerin Sultanı Seda Sayan sahne aldı.

Birbirinden ünlü 850 seçkin ismin katıldığı gecede ön masada ünlü televizyon sunucusu Seyhan Soylu' yu gören Seda Sayan;

"Aaa Sisi'de burada seni görünce şok oldum. Yaptırdığın estetiklerden sonra sen resmen bebek olmuşsun.

Doktor Hayati Akbaş'ı tebrik ediyorum. Adam iyi iş çıkarmış kız" diye Soylu' ya gönderme yaptı.

Seyhan Soylu, Sayan'ın bu manalı sözleri çakmasına karşı altta kalır mı?

Yerinden kalktı ve Seyhan Soylu; "Sedacığım ben estetiğe en az senin kadar karşıyım canım." deyince tüm salon ve Seda Sayan kahkaha ve alkışlara boğuldu.

Seda Sayan sahneden, Soylu ayakta, birbirlerine laf cambazlıkları yapmaya devam ettiler.

İki ünlünün atışmalarını izleyen diğer ünlüler hangisinin galip geleceğini düşünürken Seda Sayan o sırada kocası Çağlar Öktem'e dönerek "Bugün bizim için ayrı bir önemi var.

Bugün 1 ayı bitirdik. Bugün 2. Ayın başı" der demez Seyhan Soylu eline hazır fırsatı geçirmişken Seda Sayan'a "Ah Sedacığım hala şey mi oluyor?

Bugün aybaşı mı? Onu anlayamadım aşkım." deyince izleyiciler bu sefer Sisi'nin Seda Sayan'a çakışını alkışlayarak güldüler.

Kadırgalı, Sisi'nin çakmasına öyle bir cevap verdi ki seyirciler Seda Sayan'ı ayağa kalkıp alkışladılar.

Seda Sayan Sisi'ye dönerek "Canım senin anlamaman normal, insan olmadığı bir hali nasıl anlar" dedi ve arkasını dönerek, göbek atarak sahnedeki orkestrasının yanına giderken Cahide'de bu diyaloğa şahit olan ünlüler kervanı kahkahalar ile ikilinin atışmasını izlediler.

Seyhan Soylu Kadırgalı'dan beklemediği cevap gelince "Biz Seda ile çok eski arkadaşız. Birbirimizi severiz.

Kadın zeki, yapacak bir şey yok 2- 1 yendi. Kadın resmen röveşata yaptı. Beklemediğimiz bir goldü.

Hatun yeni gelin. Deplasmandayız. Bu maçın rövanşı muhakkak olacaktır" dedi.

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