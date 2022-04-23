Seda Sayan...'ONA GÜVENİYORUM SÖZLEŞME YOK!' - Haberler

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Seda Sayan...'ONA GÜVENİYORUM SÖZLEŞME YOK!'

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Seda Sayan...'ONA GÜVENİYORUM SÖZLEŞME YOK!'

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Çağlar Ökten ile alışverişte objektiflere takıldı. Ünlü çift, nikah öncesi heyecanlı olduklarını ifade etti. Sayan'ın 'evlilik sözleşmesi' itirafı şaşırttı.

Seda Sayan, Paris'te nişanlısı Çağlar Ökten ile evlenecek.

Hazırlıklara devam eden çift, alışveriş turunda el ele görüntülendi.

"EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMAYACAK"

Önceki evliliklerinde sözleşme yapan Sayan, Ökten'e çok güvendiği için sözleşme yapmama kararı aldı.2. Sayfa programında konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim.

Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli.

Bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar'la yapmama hiç gerek yok.

Doğru zamana ve kadere çok inanan biriyim" dedi.

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