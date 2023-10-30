Ünlü sanatçı Seda Sayan, konser sonrası hastaneye kaldırıldı ve serum tedavisi yapıldı. Eşi Çağlar Ökten ile birlikte hastalanan Sayan, salgın nedeniyle herkesi uyardı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Seda Sayan konser sonrası soluğu yine hastanede aldı.

Eşi Çağlar Ökten ile hastalandığını duyuran ünlü sanatçı ve eşine serum tedavisi yapıldı. Bir kaç gün evde dinlenerek geçirecek olan şarkıcı ve eşi geçtiğimiz haftalarda tekrardan hastanelik olmuşlardı.

Sayan uyardı " Salgın var. Sarılmayın kimseyi öpmeyin"

Salgın nedeniyle hastalanan Sayan " ikimizde serumluk olduk. Dikkat edin. Salgın sinsi sinsi bulaşıyor. Sarılmayın kimseyi öpmeyin " diyerek herkesi uyardı.