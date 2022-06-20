Seda Sayan... KOCASININ SOYADINI MAHKEME KARARI İLE KALDIRTTI!

Seda Sayan, geçen nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten'leevlenmişti.

Çiftin mutlu ilişkisi devam ederken, ilginç bir karar alındı.

Buna göre Seda Sayan kızlık soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu.

Nüfustan silinmesini istedi

Dava dilekçesinde isminin nüfus kayıtlarında 'Aysel Gürsaçer Ökten' olarak geçtiğini belirten ünlü sanatçı, evlilik soyadı olan 'Ökten'in resmi işlemlerde sorun olduğunu belirtti ve soyadının nüfustan silinmesini istedi.

Milliyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Sayan bunun için İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

O davanın dilekçesi

Seda Sayan'ın isminin nüfus kayıtlarında 'Aysel Gürsaçer' olarak geçtiğinin anlatıldığı dava dilekçesinde, "Müvekkilim, Çağlar Ökten ile evlendikten sonra nüfus kayıtlarında soyadı 'Gürsaçer Ökten' olarak değişmiştir.

Bu da resmi işlemlerde sorun yaratmaktadır. Müvekkilim, işlerinden dolayı kızlık soyadı olan 'Gürsaçer'i kullanmak istemektedir.

Çağlar Ökten'in rızası var

Müvekkilin eşi Çağlar Ökten'in de bu konuda rızası vardır. Müvekkilin eşinin soyadı olan 'Ökten'in nüfus kaydından silinmesini istiyoruz.

Müvekkilin nüfusta 'Gürsaçer Ökten' olan soyadının düzeltilerek, 'Gürsaçer' olarak kaydedilmesini talep ediyoruz." denildi.

Silindi

Ünlü şarkıcının bu talebinin karşılık gördüğü ve soyadı davasından mutlu ayrıldığı öğrenildi.

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