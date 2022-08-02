Seda Sayan... CİCİ ANNE KRİZİ! - Haberler

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Seda Sayan... CİCİ ANNE KRİZİ!

Seda Sayan... CİCİ ANNE KRİZİ!

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten, sosyal medya hesabından bir paylaşıma "Sırtın yere gelmez, Seda annen var" yorumuna sinirlendi. "Seda benim annem değil" diyen Artur Ökten, gerçek annesinin sayesinde sırtının yere gelmediğini söyledi.

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Seda Seda geçtiğimiz mayıs ayında müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sayan, son olarak Ökten'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Artur ile adından söz ettirdi.

"SEDA BENİM ANNEM DEĞİL"

İnstagram hesabından bir paylaşım yapan Çağlar Ökten'in oğlu, Seda Sayan'la ilgili bir yoruma çok sinirlendi.

Artur Ökten, paylaşımına "Sırtın yere gelmez oğlum Seda annen var bu hayatta" yapılan yoruma"

1- Seda benim annem değil ben ona abla diyorum!

2- Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez o benim arkamda, Seda abla değil!" karşılığını vererek tepkisini gösterdi.

Seda Sayan... CİCİ ANNE KRİZİ!

KAYINVALİDESİYLE GÖBEK ATTI

Seda Sayan... CİCİ ANNE KRİZİ!

Son günlerde eşinin ailesiyle zaman geçiren Seda Sayan, önceki akşam kendisinden 5 yaş büyük olduğu iddia edilen kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attı.

Seda Sayan... CİCİ ANNE KRİZİ!

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