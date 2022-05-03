Seda Sayan - Çağlar Ökten... A TAKIMI İLE BALAYINA GİTTİLER!

Çift, balayına Esra Özmen, eşi ve Gülşah Saraçoğlu ile özel bir jetle gitti. Her fırsatta mutluluğunu dile getiren Sayan, eşiyle balayından ilk pozunu da paylaşmayı ihmal etmedi.

BALAYINDAN İLK KARE GELDİ

Özel bir jetle Paris'e giden çift Esra Özmen, eşi ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti.

İkilinin balayına yakın arkadaşlarıyla çıkması da herkesi şaşırttı.

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