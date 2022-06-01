Şebnem Demir kimdir? Şebnem Demir kaç yaşında, nereli? Şebnem Demir hayatı nedir? - Haberler

Estetik, sağlık, güzellik ve bütünsel dönüşüm alanında hizmet veren Şebnem Demir aynı zamanda beslenme ve güzellik koçluğu yaparak danışanlarının özgüven tazelemesine yardımcı oluyor. Hayatı merak edilen Şebnem Demir kimdir? Şebnem Demir kaç yaşında, nereli? Şebnem Demir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞEBNEM DEMİR KİMDİR?

Şebnem Demir Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur.

Demir, "Radyo Televizyon ve Sinema" bölümünü tamamladıktan sonra ay okulda Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Pazarlama bölümünde de yüksek lisans yaptı.

Eğitim hayatına devam ederken yaklaşık 10 yıl boyunca ulusal basında hem kamera arkası hem de kamera önünde çeşitli görevler üstlenen Demir, yüksek lisans eğitinin ardından ise girişimci kişiliğiyle bir marka ajansı kuruyor.

Ajans bünyesinde Türkiye'nin en büyük markalarına kurumsal iletişim anlamında destek olan Şebnem Demir, şirketi bünyesinde aynı zamanda dergiler yayınladı.

Şebnem Demir medikal estetik ve sağlık alanına ise yazdığı editör yazılarıyla adım atmış. Bu alanın ilgisini çekmesinin ardından ise çeşitli sertifikasyon programlarında yer alarak ve Londra'da eğitimlere katılarak estetik ve güzellikle ilgili sertifikalarını tamamlıyor.

Estetik, sağlık, güzellik ve bütünsel dönüşüm alanında hizmet veren Şebnem Demir aynı zamanda beslenme ve güzellik koçluğu yaparak danışanlarının özgüven tazelemesine yardımcı oluyor.