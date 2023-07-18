Saydam ve Lyanna Ortaklığı… KADINLARIN GÜZELLİĞİ ONLARA EMANET…

Saç Tasarım uzmanlığı ile dünyaca ünlü Saydam kardeşler Levent Saydam ve Şevket Saydam bu kez bir Güzellik uzmanı Lyanna ile ortak bir kuaför salonu ve güzellik Merkez, açtılar.

Geçtiğimiz günlerde muhteşem bir davet ile açılışını yapan Lyanna & Saydam Saç Tasarım ve Güzellik Merkezi bir biriden değerli isimleri ağırladı.

Nişantaşı'nda açılan yeni şubenin açılışında Magazin, Medya, Sanat ve İş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi.

Levent Saydam, Şevket Saydam ve Lyanna ile ortaklaşarak açılan Saç Tasarım ve Güzellik Merkezi herkesi büyüledi. Konsepti ve ferahlığı ile gelenlerin beğenisini toplayan Saç Tasarım ve Güzellik Merkezi ünlülerin vazgeçilmez adresi olacağı kesin.

Açılışa katılan davetliler arasında: Metin Yıldız, Tuğba Ekinci, Bekir Aslantaş, Faruk Özdemir, Oda Tiyatrosu'nun sahibi ve Ata Union Motorsiklet Grubunun Başkanı Kaan Erkam, Ecem April, Kaan Arslan, Victor Baron, Nurcan Sabur, Oksana Kuznetsova, Fırat Akıllı, Theo Bibilay, Semih Palancı, Şebnem Aksu, Metin Diyar Odabaşı, Onur Ateş, Sencer Aras, Kerem Yazıcı, Atilla Temel gibi ünlü isimler vardı.