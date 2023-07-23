Şarkıcı ve Besteci Baha Boduroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü Bodrum'daki hastanede 20 Temmuz'da vefat eden Baha Boduroğlu için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Baha Boduroğlu'nun eski eşi Hamiyet Gök ile kızı Beste Boduroğlu, sanatçı arkadaşları Erol Evgin, Semiha Yankı, Metin Özülkü, Şanar Yurdatapan, Melike Demirağ, Çelik Erişçi ile yakınları katıldı. Baha Boduroğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi.

"YERİ DOLMAYACAK SANATÇILARIMIZDAN"

"EN BÜYÜK HAYALİ BESTELERİNİN SENFONİK ŞEKİLDE ÇALINMASIYDI"

"YARIM ASIRLIK DOSTUMDU"

"İÇİMDEN BİR ŞEY KOPTU"

118-E Lions Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Buket Aksu ise Baha Boduroğlu'nun sadece sanatçı kişiliğiyle değil, çocuklar için burs sağlanması konusunda da yürüyen bir yürek olduğunu vurguladı. Çelik Erişçi ise "Bizim dostumuz. Benim için özel bir isim. Sektörde uzun yıllar müzikal anlamda hizmet etmiş bir isim. Son görevimiz dualarımızla onu uğurlamaya geldik. Hepimizin başı sağolsun" dedi. 70'li yıllara Baha Boduroğlu ile birlikte yaptıkları "Gençlik Başımda Duman" albümüyle damga vuran Güzin Sokullu ise, "Nasıl olabilir duygular.Yüzümüz gülüyor ama kabul etmiş olmaktan dolayı, tabii ki çok üzgünüz" dedi. Şanar Yurdatapan ise "Baha çok eski bir arkadaşımdı, yıllarca birlikte çalıştık. Bir sürü şeyleri birlikte ürettik. Benim müzik hayatım sona erdikten sonra hatta yurtdışına gidip geldikten sonra da dostluğumuz devam etti. İçimden bir şey koptu" şeklinde konuştu.