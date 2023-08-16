Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun annesi yoğun bakıma alındı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun annesi Ömür Gençoğlu, beyninde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle Muğla'da yoğun bakıma alındı. Ömür Gençoğlu'nun kritik süreci atlattığı ve birkaç gün daha yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Annesinin hastalığıyla sarsılan Sıla, kasım 2022'de babasını kaybetmişti.