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Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun annesi yoğun bakıma alındı

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Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun annesi Ömür Gençoğlu, beyninde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle Muğla'da yoğun bakıma alındı. Ömür Gençoğlu'nun kritik süreci atlattığı ve birkaç gün daha yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Annesinin hastalığıyla sarsılan Sıla, kasım 2022'de babasını kaybetmişti.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun annesi Ömür Gençoğlu, beyninde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle Muğla'da yoğun bakıma alındı.

2.Sayfa'nın haberine göre; Ömür Gençoğlu'nun kritik süreci atlattığı, birkaç gün daha yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

Sılanın annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesinin hastalığıyla sarsılan Sıla, kasım 2022'de 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu'nu geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedavi gördüğü hastanede kaybetmişti.

Sılanın annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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