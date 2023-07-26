Şarkıcı Poyraz Sürer: "Yürü" ile youtube trendlere gireceğim

Ağustos ayında müzik severlerle buluşturmaya hazırlandığı yeni şarkısı "Yürü" için şarkıcı Poyraz Sürer, "Youtube trendler listesinde beni göreceğiniz bomba bir parça hazırladım. Herkesin arabada giderken veya gün içinde tekrar tekrar dinlemek isteyeceği bir şarkı oldu" açıklamasında bulundu.

Ağustos ayında müzik severlerle buluşturmaya hazırlandığı yeni şarkısı "Yürü" için şarkıcı Poyraz Sürer, "Youtube trendler listesinde beni göreceğiniz bomba bir parça hazırladım. Herkesin arabada giderken veya gün içinde tekrar tekrar dinlemek isteyeceği bir şarkı oldu" dedi.

"ŞARKILARIMI KENDİM YAZIYORUM"

Daha önce Doğu Swag ile düet yapmak istediğini de belirten Poyraz Sürer, "Kendi şarkılarımı kendim yazıyorum, kendim söylüyorum. Üretmek ve söylemek bir sanatçının yapabileceği en güzel şey. Bu yeni projede, bir öncekilerin üzerine bir adım daha koyarak ilerlemek istiyorum" ifadesini kullandı. Doğu Swag ile çıkan düet haberleri hakkında ise "Henüz netleşmiş bir şey yok" yanıtını verdi.

"PASLA" İLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Geçtiğimiz aylarda sevenleriyle buluşturduğu Pasla şarkısı ile adından söz ettiren Sürer, yakın bir tarihte konser de vermek istediğini ifade etti. Genellikle tek kelimelik şarkı isimleri seçmesi dikkat çeken şarkıcı, Pasla ile büyük beğeni toplamış, sevenlerinden "Yeni şarkı yok mu?" mesajları almıştı. Ağustos ayı içinde hem şarkı hem yeni bir klip müjdesini veren Poyraz Sürer, Youtube trendleri konusunda iddialı bir çalışma olduğunu da ekledi.

"YOUTUBE TRENDLERİ HEDEFLİYORUM"

Müzik dünyasının henüz yeni isimlerinden biri olmasına rağmen Pasla ile iyi bir çıkış yakalayan Poyraz Sürer, artık daha iddialı olacağını ve Yürü parçası ile Youtube trendlere gireceğini dile getirerek pek çok şarkıcıya da meydan okudu. Şarkının trendlere girip giremeyeceği, Ağustos ayı içerisinde belli olacak.