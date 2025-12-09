Şarkıcı Güllü'nün Kızı Tuğyan Gülter ve Arkadaşı Gözaltına Alındı

ŞARKICI Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, polis ekipleri tarafından Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Güllü'nün ölümüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucu gözaltına alındı.