Şarkıcı Güllü'nün Cenazesi Yalova'da Teslim Alındı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşadığı evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün cenazesi, oğlu ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenaze, yarın İstanbul Tuzla'da defnedilecek.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından oğlu Tuğberk Yavuz ve yakınları tarafından teslim alındı. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz'un, arkadaşlarının desteğiyle ayakta durduğu görüldü. Güllü'nün cenazesi, İstanbul Tuzla'ya götürüldü. Şarkıcının cenazesi yarın Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
