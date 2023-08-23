Şarkıcı Ameliyat Sonrası Konserlerini İptal Etti

Bir süre önce geçirdiği ameliyatın ardından oluşan komplikasyon nedeniyle tedavi altına alınan şarkıcı, konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Hastanede devam eden tedavi sürecinde olduğunu belirten şarkıcı, sağlıklı günlerde yeniden hayranlarıyla buluşmayı umduğunu dile getirdi.

Bir süre önce geçirdiği ameliyatın ardından oluşan komplikasyon nedeniyle tedavi altına alınan şarkıcı, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"KONSERLERİMİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDIM"

"Geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorlarımın tavsiyesi ile 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğiyle."

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Merve Özbey son paylaşımındaki videoda şu cümlelere yer verdi:

Dün geceyi zor geçirmiş olsam da bugün enerjik uyandım. Hastanede zaman zor geçiyor. 6 ay kadardır sürüyor, bu uzun bir süreç benim için. Biraz durmam gerektiğini fark ettim.

Ama durum iyiye gidiyor. En kısa zamanda çocuklarıma ve konserlerime kavuşmak istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, güzel haberler vereceğim günleri bekliyorum.