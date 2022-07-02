Şarkı Yayınlanmadan Sosyal Medyanın Diline Düştü

Sözü müziği Murat Güneş'e ait olan 'Senden Çocuğum Olsun İstiyorum' şarkısı için yeniden stüdyoya giren Mardini, "Yıllardan beri bu şarkıyı yeni bir versiyonla okumam için istek alıyordum ve şarkıyı yeniden düzenleyerek müzikseverlerin beğenisine sunduk ama şarkı çıkmadan sosyal medyanın diline düşeceğimiz aklıma gelmezdi. Millet artık evlilik teklif ederken, çocuk isterken beni kullanıyor. Ne diyeyim hepsi mutlu olsun." diyerek gülümsedi.

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