Şarkı Yayınlanmadan Sosyal Medyanın Diline Düştü - Haberler

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Şarkı Yayınlanmadan Sosyal Medyanın Diline Düştü

Snob Magazin - Magazin
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Şarkı Yayınlanmadan Sosyal Medyanın Diline Düştü

İlk olarak 2008 yılında çıkardığı 'Senden Çocuğum Olsun İstiyorum' şarkısını düzenleyerek akustik versiyonunu müzik severlerle buluşturan Berdan Mardini, şarkı çıkmadan sosyal medyaya düştü. Emoji ve capslerle Twitter'da trendtopic listesine giren Mardini, 'Senden çocuğum olsun mu?' capsleriyle görenleri kırdı geçirdi.

Sözü müziği Murat Güneş'e ait olan 'Senden Çocuğum Olsun İstiyorum' şarkısı için yeniden stüdyoya giren Mardini, "Yıllardan beri bu şarkıyı yeni bir versiyonla okumam için istek alıyordum ve şarkıyı yeniden düzenleyerek müzikseverlerin beğenisine sunduk ama şarkı çıkmadan sosyal medyanın diline düşeceğimiz aklıma gelmezdi. Millet artık evlilik teklif ederken, çocuk isterken beni kullanıyor. Ne diyeyim hepsi mutlu olsun." diyerek gülümsedi.

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