Sara, İsrail'in zulmündeki Gazze'deki çocuklara tazminatını ve kitap gelirlerini bağışlayacak

Eski eşiyle davalık olan Sara, kazandığı tazminatı ve çıkaracağı kitabın tüm gelirlerini İsrail'in zulmünde olan Gazze'deki çocuklara bağışlayacağını açıkladı.

Eski eşi ile davalık olan Sara kazandığı tazminatı ve çıkaracağı kitabın tüm gelirlerini İsrail'in zulmünde olan " Gazze'deki" çocuklara bağışlayacağını DurakMedya'ya açıkladı.

İŞTE O RÖPORTAJDAN SATIR BAŞLARI:

-Yazarlığa başladınız yazılarınız en çok okunan yazılar oldu neler diyeceksiniz!

"-Mümin kardeşlerimiz sağolsunlar ilgi gösterip yazılarımızı okuyorlar. Bizlerde elimizden geldikçe bilgilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz."

-Kitap çıkarmayı düşüyorsunuz bu konu hakkında neler diyeceksiniz?

"-Kitap çok meşakkatli bir şey. Az kaldı umarım güzel bir kitap çıkar. Kitabın tüm gelirlerini İsrail'in zulmünde olan Gazze'deki çocuklara bağışlayacağım."

-Şanlıurfa'da kanaat önderi gibisiniz. Siyasetçiler, bürokratlar sizi ziyarete geliyor bu konu hakkında neler söylersiniz?

"-Sağolsunlar ziyarete geliyorlar. Bizlerde toplumun eksik gördüğü konuları iletme imkanı buluyoruz. "

-Şanlıurfa'da çok sayıda öğrenciniz var . İslami ve dini öğretme adına neler diyeceksiniz!

"-Elimizden geldiğince dinimizi doğru anlatmaya gayret ediyoruz. Allah inşallah bizleri mahçup etmez."

-Son olarak devam eden bir davanız var . Onun hakkında neler diyeceksiniz!

"-Dava sonuçlanmadı. Sonuçlanır çıkaracağım kitabın gelirleri gibi davadan gelecek tazminatı Gazze'deki çocuklara bağışlayacağım."