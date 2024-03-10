Şanlıurfalı Kadınlar Özel Gecede Eğlendi

Şanlıurfalı kadınlar, kendileri için düzenlenen özel gecede sanatçılar eşliğinde eğlendi.

Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadınlar Matinesi düzenlendi. Bir otelde düzenlenen programda sanatçılar Alex Şahin ve Beyto Asil sahne aldı. Sanatçılara eşlik eden kadınlar, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Gece ile ilgili konuşma yapan sanatçı Alex Şahin, çok coşkulu ve şık bayanlar gördüğünü, kendini Avrupa'da hissettiğini belirtti. İstanbul'daki kadınlara bir gönderme yapan Şahin, eşofmanla sanatçı dinlemeye gitmemelerini istedi.

Yıllarca Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne alan sanatçı Beyto Asil ise ilk defa Şanlıurfa'ya geldiğini ve sanatçılara çok büyük alaka gösterildiğini belirtti. Sahneye çıktığı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Asil, tüm kadınların özel olduğunu dile getirdi. - ŞANLIURFA