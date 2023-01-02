SANATÇILAR 2023'E BÖYLE GİRDİLER!

Müzik dünyasının birçok ismi yeni yılı sahnede karşıladı. Farklı şehirlerde verdikleri konserlerle hayranlarıyla buluşan şarkıcılar, yeni yıl dileklerinde de bulundu.

TARKAN YENİ YILDA KIBRIS'TA SAHNE ALDI.

Tarkan, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Geceden fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Şahane bir geceydi" dedi.

HADİSE, YILBAŞINDA KIBRIS'TA SAHNE ALDI.

İki saat sahnede kalan Hadise, her konserinde olduğu gibi seyircisi ile sıcak diyaloglar kurup espriler yaptı.

Hadise, kendi şarkıları haricinde yerli ve yabancı cover'larla eğlenceli bir gece yaşattı.

DEFNE SAMYELİ 31 ARALIK YILBAŞI GECESİ GİRNE'DE SAHNE ALDI.

Yarı transparan sahne kıyafetiyle göz dolduran Samyeli, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hayatınızda bir aşk var mı?" sorusuna Samyeli, "Müzik aşkım var. Aylardır birkaç parça üzerinde çalışıyoruz.

Şarkı seçme ve hazırlama süreçleri çok zor geçiyor. Bu yüzden Sinan'la birkaç aydır çalışıyoruz.

Şimdi çok iyi noktalara gelmiş bulunuyoruz. Bu tip dedikodular hep oluyor ve yaptığınız işi gölgeliyor ama artık alıştım diyebilirim." yanıtını verdi.

Cesur sahne kıyafetiyle dikkat çeken Samyeli 2022'de kadın sanatçıların çok konuşulan sahne kostümleriyle ilgili, "Ben aynaya bakıyorum ve o kostümün içinde kendimi beğeniyorsam giyiyorum.

Benim için sadece yakışması önemli. Herkesin kendine göre sınırları var. Ben zaten ezelden beri dekolte giyiniyorum." dedi.

İZMİR, GÜLŞEN'İN ŞARKILARIYLA 2023'E GİRDİ

İzmirliler, Gündoğdu Meydanı'nda Şarkıcı Gülşen'in şarkılarıyla yeni yıla 'merhaba' dedi.

İlk halk konserini İzmir'de veren Gülşen, 'Yatcaz Kalkcaz Ordayım' şarkısı ile sahneye çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, barışı simgeleyen zeytin fidanı verdi.

Gülşen'in sahneye çıktığı sırada kısa süreliğine elektrikler kesildi.

Şarkı arasında 'Sizleri çok özledim' diyerek seslenen Gülşen, "Muhteşemsin İzmir.

Malum elektrik kesildi. Ama ben bunu sevgi patlaması olarak görüyorum. 2023, ülkemiz, ailemiz ve dünyamız için barış yılı olsun. Hepimizin ihtiyacı barış" dedi.

GÜLBEN ERGEN'İ CİLALIYACAĞIZ.

Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle göz dolduran Gülben Ergen yılbaşı konseri için gittiği Kıbrıs Girne'deki Chamada Prestige Otel'de sahne aldı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergen " 2022 son konserim, benim için güzel bir yıldı, pandemi döneminden sonra üst üste konser verdiğim bir yıl oldu.

Kostümüm, sahnelerim herşeyim 2023 yılında yenilenecek. Gülben Ergen'i cilalıyacağız.

Aylar öncesinden hazırlandım bugüne. Seyirciye saygı duyduğum için en ince detayına kadar dikkat ederim.

Kostümüm, şarkılarım, heyecanım gibi birçok şeyi 30 yıldır düşüne düşüne bugünlere geldim. " dedi.

FLORYA'DA SİMGE RÜZGARI ESTİ

Simge, 2023 yılını muhteşem bir konser ile Crowne Plaza Istanbul Florya'da karşıladı.

Crowne Plaza İstanbul-Florya, misafirlerine Simge'nin sahne performansı ile görkemli bir yılbaşı galası yaşattı.

Trio dinletisi eşliğinde kokteylle başlayan gece Fulya Demir ve orkestrasının birbirinden güzel şarkıları ve oryantal şov ile devam etti.

Simge'nin en sevilen şarkılarının eşlik ettiği eğlence gece boyunca hız kesmeden sürdü.

Misafirler yeni yılın ilk saatlerini keyifle karşıladılar.

HANDE YENER, YILBAŞI GECESİ ŞOV YAPTI

Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, 2023'e Kıbrıs'ta "Merhaba" dedi.

Viva Casino'da sahne alan Yener, yeni yıl heyecanını binlerce dinleyicisiyle birlikte sahnede yaşadı.

Rezervasyonları günler öncesinden dolan gecede popun kraliçesi, büyük bir şova imza attı.

Göz kamaştıran sahne performansının yanı sıra görsel şovları, unutulmaz hitleri ve dans koreografileri ile Kıbrıslıları mest etti.

Yeni yıla özel iki farklı kostüm giymeyi tercih eden ünlü popçu, iddialı kıyafetleriyle sevenlerini bir kez daha büyüledi.

2023'ü Hande Yener'in 'Mor', 'İyi Ya','Naber' şarkılarıyla karşılayan müzikseverler, hem şarkılara eşlik etti hem de doyasıya eğlendi.

Kıbrıs'ı kasıp kavuran ünlü sanatçı, 2,5 saat sahnede kalarak unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.

CENK EREN YENİ YILA SEVENLERİYLE BİRLİKTE GİRDİ

Ünlü sanatçı Cenk Eren, yılbaşı akşamı Sapanca Ng Enjoy Otel'de sahne aldı.

Kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin yeni yılını kutlamayı ihmal etmeyen Eren, "Yeni yıl bize, hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirir inşallah" dedi.

SEDA SAYAN, HEM YENİ YILI HEM DE 60. YAŞ GÜNÜNÜ KIBRIS'TA KUTLADI.

Sayan, eşi Çağlar Ökten'in hazırladığı sürpriz kutlama ile yeni yaşına sahnede girdi.

Sayan, "2022 nasıl geçti sizin için?" sorusuna, "2022'de aşkı buldum, evlendim.

Daha ne dilerim ki Allah'tan. Umarım 2023 daha güzel geçer herkes için" dedi.

NİLÜFER, SEVENLERİNE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Türk Pop Müziği'nin eşsiz sesi Nilüfer, yeni yılı JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea'de sahnede karşıladı.

Geceye unutulmaz şarkılarıyla damga vuran Nilüfer, şarkılarını konuklarıyla hep bir ağızdan söyledi.

İki saat süren konserde sanatçı yeni yıla "Yaşamak Ne Güzel Şey" şarkısını seslendirerek girdi.

Siyah şık bir kostümle sahneye çıkan Nilüfer, sevenlerine müzik dolu bir akşam yaşattı.

Nilüfer yeni yıl için "2023'ün hepimize, ülkemize güzel haberler getirmesini diliyorum.

Cumhuriyetimizin 100.yılına çok yakışır bir yıl olmasını dilerim" dedi.

BETÜL DEMİR YENİ YILA ULUDAĞ'DA GİRDİ

Başarılı sanatçı Betül Demir yeni yıla Bof Hotels Uludağ Ski And Luxury Resort'ta merhaba dedi.

Siyah tül detaylı kıyafetiyle göz kamaştıran Betül Demir, "Normalde yeni yıla rengarenk kıyafetlerle girmeyi tercih ederim ancak bu yıl bir çok açıdan üzücü bir yıl oldu. Bir çok madencimizi kaybettik.

Bir çok mehmetçiğimizi vatan müdafaasında şehit verdik. Bugün her ne kadar yeni yılı coşku ile karşılayacak olsakta, 2022'nin kalplerimizde bıraktığı derin izler kolay silinmeyecek." sözleriyle dikkat çekici bir açıklama ile yeni yıla girdi.

ZUHAL OLCAY YENİ YILA SAHNEDE ANKARA'DA GİRDİ

Usta oyuncu ve yorumcu Zuhal Olcay, yeni yıla Ankara'da sahnede girdi.

Olcay, The Green Park Otel'in sahnesinde muhteşem konseri ve şarkılarıyla Ankaralılarla buluştu.

EROL EVGİN, YENİ YILI LEFKOŞA'DA KARŞILADI.

Sahneye siyah pantolon ve beyaz gömleğin kırmızı ceketle kombinlendiği bir smokinle çıkan Evgin, Kıbrıslılara muhteşem bir yılbaşı gecesi yaşattı

Yeni yıla "Sevdan Olmasa" isimli şarkısında bırakılan yüzlerce balon eşliğinde giren sanatçı, geri sayımın ardından hayranlarına kokina adı da verilen şans çiçeği armağan etti.

YILBAŞINDA KIBRIS'TA SILA COŞKUSU

Pop müziğin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla Gençoğlu yeni yıla Kıbrıs'ta sahnede girdi. Gazimağusa'daki The Arkın İskele Hotel'in yılbaşı programında konser veren sanatçı, hem kulağa hem göze hitap etti.

Rezervasyonları haftalar öncesinden kapanan özel yılbaşı galasında Sıla, klasikleşen parçalarının yanısıra 'Şarkıcı' adlı yeni albümündeki 'Kalksın Uyuyanlar', 'Velhasıl' gibi yeni hit'leriyle izleyicisini mest etti.

Sahneden yeni yılı kutlayan sanatçı, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. Hepimize sağlık dolu, huzur dolu, bereket dolu bir yıl diliyorum" sözleriyle iyi dileklerini belirtti.

BURAY YENİ YILA İZMİR ARENA'DA GİRDİ

Başarılı sanatçı Buray yeni yıla Kerkisolfej organizasyonu ile gerçekleşen İzmir Arena konserinde merhaba dedi.

Yeni yılın geri sayımını kendisini dinlemeye gelen yüzlerce hayranı ile birlikte yapan Buray'ın, 2023'ün ilk saniyelerinde ise ayakları yerden kesildi.

Ritmi yüksek tempolu şarkılarla karşıladığı yeni yılı hayranları ile birlikte çektiği selfie ile renklendiren başarılı sanatçı, "Umarım bu selfiede olduğu gibi 365 gün boyunca güleceğiniz bir sene olur 2023.

Yılın ilk selfiesine beraber imza attık. Şimdi yılın en eğlenceli anlarınıda yine beraber yaşayacağız."diyerek İzmir Arena'yı ayağa kaldırdı.

TAN TAŞÇI 2023'Ü İSTANBUL'DA KARŞILADI.

Tan Taşçı, 31 Aralık gecesi Bayhan Müzik organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi Balo Salonu'nda sahnedeydi. Gecenin açılışını pop müziğin güçlü kadın yorumcularından Zeynep Casalini yaptı.

Şarkılarını söylerken arada seyircilerle sohbet eden sanatçı, sol elindeki yüzüğü dikkat çekince "Yüzüğüm fake, totem olsun diye taktım.

Bakarsınız tutar da 2023'de evlenirim. Uzun zamandır sahneye çıkmıyordum, sağlığıma kavuşup tekrar sahnede olmak ve yeni yıla sizlerle girmek çok güzel oldu. Konserlerde görüşeceğiz." diyerek en çok sağlık ve aşk diledi.

SAPANCA'DA EBRU YAŞAR'LI YILBAŞI COŞKUSU!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yeni yılı Sapanca Elite World Hotel'de sevenleriyle karşıladı…

Sahneye Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafetiyle çıkan Yaşar, en sevilen şarkılarını Türkiye'nin dört bir tarafından gelen hayranları için seslendirirken unutulmaz bir yılbaşı coşkusu yaşattı.

Yeni yıl konserini izlemeye gelenler arasında Beşiktaşlı milli yıldızlar Tayyib Talha Sanuç, Ersin Destanoğlu ve Kerem Atakan'da vardı.

Yaşar geri sayım sonrası yeni yılın " Huzur, mutluluk, aşk ve para" getirmesini diledi.

SARIKAMIŞ'TA BENGÜ İLE UNUTULMAZ BİR YILBAŞI

Bengü yılbaşı gecesi Sarıkamış'ta sahne aldı. Şıklığıyla göz kamaştıran Bengü'nün kostümü için özel olarak hazırlanan taşların üretimi 20 gün sürdü.

Türk pop müziğinin başarılı sanatçısı Bengü, yılbaşına özel programı ve repertuarı ile Duja Chalet'de sahne aldı.

Bengü, Sarıkamış'da olmaktan çok mutlu olduğunu ve Sarıkamışı çok beğendiğini söyledi.

Ayrıca sahneden yeni yıl dileklerinde bulunan sanatçı ilk ve en önemli dileğinin sağlık olduğunu, 2022 en güzel olayı ise ikinci kez anne olması olduğunu söylerken aynı zamanda orkestra üyelerinden birinin baba olduğu müjdesini de dinleyicileri paylaştı.

DERYA BEDAVACI YENİ YILDAN EN BAŞTA SAĞLIK DİLEDİ

Yeni Yıl'a İstanbulda giren Derya Bedevacı Enerjisi, Şıklığı geniş repertuvarıyla dinlemeye gelenleri mest etti.

Yaklaşık 2 saat sahne de kalan Ünlü Sanatçı yeni yıl en başta sağlıkla gelsin diyerek sahnesine devam etti.

MEHMET ÇEVİK'LE YILBAŞI COŞKUSU

Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, yılbaşı gecesi Bursa'da Meze Restoran'da sevenleriyle buluştu.

2023'e mekanı hınca hınç dolduran sevenleriyle birlikte girmenin mutluluğunu yaşayan Çevik, yine unutulmaz bir şova imza attı.

Güçlü sesi ve sahne performansıyla 2023'ü coşku içinde karşılayan Çevik, gece boyunca alkışlarla ödüllendirildi.

NADİDE SULTAN 2023'E ÇANAKKALELİLERLE GİRDİ

Sevilen şarkıcı Nadide Sultan, Çanakakkale Aqua Hall'de verdiği yılbaşı konseriyle hayranlarını coşturdu.

Nadide Sultan'ın, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara Çanakkaleli müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti.

Hasan Altın imzalı kostümüyle dikkat çeken güzel şarkıcı, konser alanını dolduran hayranlarını mest etti.

Gecede, hayranlarına yeni yıl dileklerini sahneden dile getiren Nadide Sultan "2023 hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve bol para getirsin" dedi.

YENİ YILDA ELİF KAYA HEYECANI!

Yeni kuşağın genç ve başarılı ismi Elif Kaya, yeni yılda Sheraton İstanbul Ataköy Hotel'deydi.

En sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Kaya, sesi ve performansıyla müzikseverlerden tam not aldı.

Yeni yıl ruhunu yansıtan kırmızı elbisesiyle sahnenin tozunu attıran genç sanatçı, herkesi büyüledi.

2022'ye Elif Kaya ile veda eden müzikseverler unutamayacakları bir gece yaşadı.

ÖZGÜR ALTER

Yeni seneye hayranlarıyla birlikte İstanbul'da "Merhaba" diyen Alter, yılbaşı eğlencesini, coşkusunu doruklara çıkardı.

Gece boyunca, 'Dem', 'Vur Gitsin Beni', 'Banada Söyle' ve daha birçok sevilen parçalarını seslendiren Özgür Alter, göz dolduran orkestrasıyla hayranlarına unutulmayacak bir yılbaşı gecesi armağan etti.

KIBRIS'TA YENİ YIL ZİYNET'LE GÜZEL

"MANEVİYAT DEPOM ÇOK DOLU!"

Ziynet Sali yılbaşı gecesi Kıbrıs Lord's Palace Otel'de sahne aldı. Özlem Kaya imzalı gümüş rengi, taşlarla kaplı mini elbisesiyle sahne alan Sali'yi izlemeye gelenler arasında Gonca Vuslateri, Nilgün Belgün, Bekir Aksoy, Nihat Kahveci gibi ünlü isimler vardı.

"Hayatı akışına bırakmayı öğrendim"

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Sali, "Kendimi tecrübeli hissediyorum. Dünkü halimle bugünkü bile aynı değil ama cebim duygusal anlamda çok doldu. Maneviyat depom çok dolu." dedi. 2022 yılı ve yeni yılla alakalı konuşan Sali, "Hayatı akışına bırakmayı öğrendim. Çünkü hayat bildiği gibi geliyor. Herkese en başta sağlık diliyorum. Ondan sonrası akıp gidiyor." diye konuştu.

20 yıldır sektörde yer aldığını ifade eden Ziynet Sali, muhabirlerin "Kazancınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna eski sanatçılardan yola çıkarak şöyle cevap verdi: "Önümüzde aslında kötü örnekler var. Birçok sanatçı büyüklerimiz yaşlandıkları zaman zor dönemler geçiriyor. Ekonomisini doğru yönetemiyor. Ben böyle sular seller gibi bir durum yok ama iyi yönetenlerdenim. Bu konuda danışmanlık alıyorum"

Çocuk işlerini akışına bıraktı

Ziynet Sali'yi müzisyen eşi Erkan Erzurumlu yalnız bırakmadı. Daha önce eşi ile birlikte aynı sahneyi paylaşan Sali, eşiyle sahneleri ayırma kararı almıştı. Sali, bu kararı "İlk sahnelerde gözüm aradı. İyi bir müzisyen sırtımı bayağı ona dayıyormuşum. Müzikal iletişimimizde çok işveli cilveli oluyordu. Şimdi kendi işve ve cilvemle tek başıma kaldım. O kendi projelerine ve yapmak istediklerine odaklandı. Onun içinde benim işlerimden biraz uzaklaşması gerekiyordu" sözleriyle açıkladı. Ünlü sanatçı, yeni yılda çocuk isteyip istemedikleri sorusuna "Ciddi bir durum. Akışıma bıraktım" şeklinde yanıt verdi.

Aynı salonda yan yana gelmediler

Bir süredir küslük yaşayan Nilgün Belgün ile Bekir Aksoy, gecede bir araya gelmedi. Rol aldıkları bir tiyatro oyunu sonrası araları bozulan ikiliden Bekir Aksoy, konunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Mesleki olarak bir oyun oynadık, ondan sonra oyunumuz bitti. Bir araya gelmek istememek gibi bir durum yok. Profesyonel hayat çok farklı. Belki profesyonel anlamda bir ortamda bulunmayabiliriz ama normal hayatta Nilgün benden bir şey isterse ya da ben ondan bir şey istesem biliyorum ki koştura koştura gideriz. Benim tempom biraz yoğunlaştı. O temponun içinde çok fazla fırsat bulamadım. Onun da öyle. Yapımcımızdan devam edemeyeceğim talebinde bulundum. Küslüğü devam ettirecek bir durumumuz yok. Ayna masada denk gelsek yine konuşurum."