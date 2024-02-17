Üye Girişi
Haberler

Sanatçı Sevgililer Günü Konserinde Sevenlerini Büyüledi

Güncelleme:

Eski ve yeni şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, yeni şarkısı 'Esme' ile büyük beğeni topladı. Konserde sanatçı, sevginin önemine vurgu yaparak sevenlerini etkiledi. Konser büyük alkışlarla sona erdi.

Eski ve yeni şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen sevenlerini bir kere daha büyülerken yeni şarkısı "Esme" ile tam not alan sanatçı 'Sevgililer Gününüz kutlu olsun ama biz bir gün değil her gün sevenler cemiyetiyiz" diyerek hem espiri yaptı, hem de sevginin ne kadar kıymetli bir duygu olduğunun altını çizdi.

Büyük alkışlarla başlayan konser her zamanki gibi bis ile sona erdi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Sanat Müzik Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar! Gardaşov diziden ayrılıyor mu? Gardaşov neden yok? Numeroloji nedir? Numeroloji hesaplama ve sayıların anlamları 8 Mayıs hangi burç? 8 Mayıs günü doğanlar hangi burç olur? Doğum günü 8 Mayıs olanların burcu nedir? 7 Mayıs hangi burç? 7 Mayıs günü doğanlar hangi burç olur? Doğum günü 7 Mayıs olanların burcu nedir? 6 Mayıs hangi burç? 6 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 6 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? 6 Mayıs hangi burca ait? 5 Mayıs hangi burç? 5 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 5 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? 5 Mayıs hangi burca ait? 4 Mayıs hangi burç? 4 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 4 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? 2 Mayıs hangi burç? 2 Mayıs'ta doğanlar hangi burçtur? 2 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? Masa başında çalışanların yakalandığı hastalıklar! Masa başı hastalıkları! Ofis çalışanlarının meslek hastalıkları Boyun tutulmasına ne iyi gelir? Boyun tutulmasına iyi gelen şeyler! Boyun tutulması nasıl geçer? Boyun tutulması egzersizleri! Parkinson hastalığı nedir? Parkinson hastalığı belirtileri nelerdir? Parkinson hastalığı kimlerde görülür? Parkinson evreleri nelerdir? Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri ilk evre belirtileri! Akciğer kanseri 4 evre ölüm belirtileri nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title