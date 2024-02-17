Sanatçı Sevgililer Günü Konserinde Sevenlerini Büyüledi

Eski ve yeni şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen sevenlerini bir kere daha büyülerken yeni şarkısı "Esme" ile tam not alan sanatçı 'Sevgililer Gününüz kutlu olsun ama biz bir gün değil her gün sevenler cemiyetiyiz" diyerek hem espiri yaptı, hem de sevginin ne kadar kıymetli bir duygu olduğunun altını çizdi.

Büyük alkışlarla başlayan konser her zamanki gibi bis ile sona erdi.