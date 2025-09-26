Haberler

Sanatçı Güllü Yalova'da Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonundan düştü ve hayatını kaybetti. Oğlu Tuğberk Yavuz, ölüm haberini sosyal medya üzerinden açıkladı ve intihar haberlerinin asılsız olduğunu belirtti.

SANATÇI GÜLLÜ, YALOVA'DA EVİNİN BALKONUNDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

ŞARKICI Güllü (52), Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla Güllü olarak bilinen Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz, Güllü'nün sosyal medya hesabından duyurdu. Tuğberk Yavuz paylaşımında, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsunö ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
