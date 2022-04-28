Samar Dadgar... DÜĞÜN AÇIKLAMASI!

Bir süredir Özcan Deniz ile aşk yaşayan İranlı modacı Samar Dadgar, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın geleneksel olarak düzenlediği alışveriş şenliğinde stant açtı.

Tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Dadgar, gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Samar Dadgar, "İlk kermesimiz. Çok heyecanlıyız, burada olmaktan da çok mutluyuz.

Herkes yaz için salaş elbiseler arıyor. İnşallah seneye koleksiyonumuzu genişleteceğiz.

Biraz dekolteyi seviyorum." dedi.

"BU YAZ DÜĞÜN YOK"

Tektaş yüzüğü ve pembe kıyafetiyle dikkat çeken Dadgar, basın mensuplarının "evlilik" sorularına, "Yeni yılın ilk saatlerinde Kıbrıs'ta evlilik teklifi aldım.

Çok mutlu oldum ama bu yaz düğün yok." yanıtını verdi.

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