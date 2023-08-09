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Salih Bademci Bodrum'da Arkadaşıyla Deniz Keyfi Yaptı

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Ünlü oyuncu Salih Bademci, Bodrum Azka Otel'de görüntülendi. Terzi dizisindeki başarılı performansının ardından denizde arkadaşı Barkın Sarp ile keyifli anlar yaşadı. İkilinin enerji depoladığı bu anlar objektife yansıdı.

Ünlü oyuncu Salih Bademci, önceki gün Bodrum Azka Otel'de görüntülendi.

En son internet dizisi Terzi'de "Dimitri" karakteriyle başrol oynayan başarılı oyuncu, oyuncu arkadaşı Barkın Sarp ile sezonun yorgunluğunu denizde attı. Denizde keyifli anlar geçiren Salih Bademci ve Barkın Sarp, Bodrum'daki tiyatro oyunu için birlikte enerji depoladı. İkilinin yüzünden eksik olmayan gülümsemeler ise objektife yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Salih Bademci Bodrum Magazin Haberler

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