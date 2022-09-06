Sakarya magazin haberleri | Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'a Sakarya'da jüri görevi Magazin Haberleri Sakarya haberi... Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Sakarya Millet Bahçesi'nde düzenlenen açık hava saç yarışmasında jüri görevi aldı. Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Sakarya Millet Bahçesi'nde düzenlenen açık hava saç yarışmasında jüri görevi aldı. Eskişehir'de Saloon HY adlı işletmesiyle hizmet veren ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Sakarya Millet Bahçesi'nde düzenlenen açık hava saç yarışmasında jüri üyesi görevi aldı. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, yarışma ve şov sahnelerinde görev alan Hasan Hüseyin Yılmaz plaketle ödüllendirildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin Eskişehir Sakarya Magazin Haberler

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