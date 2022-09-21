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Sahnede Mücevher Şov

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Sahnede Mücevher Şov

Mücevher Fuarı'nın gala gecesinde konser veren Harika Esra Çetin, sahneye 2,5 milyon TL değerindeki takıyla çıktı.

Gaziantep'te düzenlenen 16. Ortadoğu Altın Mücevher ve Gümüş Fuarı'nın gala gecesinde sahne alan Harika Esra Çetin, hem göze hem kulağa hitap etti. Harika Esra Çetin, sahneye 2,5 milyon TL değerindeki altın takılarla çıktı.

Uzun yıllardır İzmir'in ünlü mekanlarında sahne alan Harika Esra Çetin, 2014 yılında Deli Sevdam adlı albümünü çıkardığı Özdemir Plak ile yeniden anlaştığını yeni albümünü de yakında çıkaracağını açıkladı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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