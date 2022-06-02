Sahnede Göze ve Kulağa Hitap Önemli - Haberler

Alya " Gülşen'den sonra tüm kadın şarkıcılar daha seksi giyinmeye başladı sizde bu akşam inanılmaz seksi bir kıyafetle sahneye çıktınız" diyen muhabirlere"Ben 10 yıldır sahneye bu tarz kostümlerle çıkıyorum sahnede hem göze hem de kulağa hitap etmek önemlidir" dedi.

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