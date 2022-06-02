Sahnede Göze ve Kulağa Hitap Önemli - Haberler

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Sahnede Göze ve Kulağa Hitap Önemli

Snob Magazin - Magazin
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Sahnede Göze ve Kulağa Hitap Önemli

Elle Style Awards ödül töreninde sahnelerin Queen'i Alya sahne aldı. Sahneye Cihan Nacar imzalı bir kostümle çıkan Alya'nın sahne kıyafeti çok konuşuldu.

Alya " Gülşen'den sonra tüm kadın şarkıcılar daha seksi giyinmeye başladı sizde bu akşam inanılmaz seksi bir kıyafetle sahneye çıktınız" diyen muhabirlere"Ben 10 yıldır sahneye bu tarz kostümlerle çıkıyorum sahnede hem göze hem de kulağa hitap etmek önemlidir" dedi.

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